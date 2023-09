Dion De Neve schrikt over hoe het eraan toegaat bij KV Kortrijk rond ontslag Edward Still

KV Kortrijk besliste om trainer Edward Still aan de kant te schuiven. Een domper voor Dion De Neve.

Dion De Neve ruilde in de zomer van 2022 Zulte Waregem in voor KV Kortrijk. Hij kreeg geen kansen bij Essevee, tot Edward Still aan boord kwam. Dit seizoen is hij niet meer weg te denken uit het basiselftal.

De Neve keek ondanks de 2 op 24 op van het ontslag. “Ik vernam het via de media dat hij niet langer onze trainer was. Jammer”, zegt De Neve over de gang van zaken bij KV Kortrijk aan Het Nieuwsblad.

“Still heeft geen afscheid kunnen nemen van ons. Ik heb hem zelf een berichtje gestuurd om hem te bedanken voor alles. Tijdens de voorbereiding gaf hij me al veel kansen. Nu moet ik me opnieuw bewijzen bij de volgende coach.”

De nederlaag op Charleroi was niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de supporters een soort van spreekwoordelijke druppel. “Het was niet leuk om na het verlies onze boze fans te moeten toespreken. Wij als spelers weten dat ze gelijk hebben en snappen hun woede, maar zij moeten beseffen dat we niet expres verliezen. Ik vind het ook niet leuk om het na de match altijd te moeten gaan uitleggen aan de pers. Soms moet je altijd hetzelfde zeggen.”

De Neve stond op Eleven bijna met de tranen in zijn ogen. “We doen altijd ons best. Ik wil dat de supporters ons tegen Cercle weer aanmoedigen zoals ze altijd doen. Ik vertrouw hen en wil ze wat teruggeven. Het zou deugd doen om nog eens te winnen. Tegen Anderlecht waren we er heel dicht bij, nu willen we de drie punten wel thuishouden.”