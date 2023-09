Felicitaties voor Jupiler Pro League: "Positief dat verschillende clubs dat doen"

Vanavond staan Club Brugge en Racing Genk tegenover elkaar. Als er één iemand is die over beide ploegen veel kan zeggen, dan is het wel Philippe Clement.

Philippe Clement pakte bij Club Brugge en KRC Genk, als speler en als trainer, maar liefst 14 prijzen. Een mooi palmares. Hij volgt beide ploegen en het Belgische voetbal nog altijd op de voet op. “Het is niet zo dat ik thuisblijf om hun matchen te bekijken, maar ik ben wel nog steeds supporter en bekijk veel samenvattingen. Ik zag bijvoorbeeld dat er bij Club opnieuw veel kwaliteit rondloopt, jonge spelers met potentieel”, klinkt het bij Sporza. Velen daarvan begonnen al onder Clement van zich te laten horen. Alleen maar lof voor zijn ex-ploeg dan ook. “Ze zijn hun ambitieuze project van enkele jaren geleden, om zelf talent op te leiden, aan het verwezenlijken. Alleen is dat niet evident met de ambities die er zijn. Jonge spelers moeten dan snel stappen zetten om op dat hoge niveau te blijven presteren, foutjes moeten eruit.” Genk zit dan weer in een moeilijkere periode, zo merkt Clement op. “Met Wouter Vrancken hebben ze ook een trainer met een duidelijke en aantrekkelijke visie. Alleen was het niet evident om een extreem bepalende speler als Paul Onuachu te vervangen - het was plots zoeken voorin. Maar ik ben ervan overtuigd dat Wouter een oplossing zal vinden.” De jeugd krijgt in ieder geval ook zijn kansen. “Zeker omdat er zoveel kwaliteit rondloopt – de verdienste van Dimitri de Condé en Dirk Schoofs. Er staan in Genk altijd nieuwe spelers klaar en uit de academie blijft talent doorstromen. Echt, ik vind het positief dat er verschillende clubs zo hard inzetten op hun jeugdopleiding. Dat blijft toch de basis van het Belgische voetbal.”