Skov Olsen vertelt waar het grondig fout liep tussen hem en Carl Hoefkens

2022-2023 had het seizoen moeten worden van Andreas Skov Olsen. Maar dat draaide eventjes anders uit.

Het vorige seizoen van Club Brugge begon heel goed. Supercup winnen en 0-4 zegevieren in de Champions League op Porto, maar daarna liep het bijzonder moeilijk voor blauwzwart. Uiteindelijk moest Carl Hoefkens zelfs vertrekken.

Voor Andreas Skov Olsen werd het een seizoen om snel te vergeten. “Een maand voor het WK in Qatar kreeg ik last aan mijn heup, waardoor ik mijn niveau niet meer haalde. Ik heb echt afgezien, als ik er nu op terugkijk”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Het werd ook een ontgoochelend WK voor Skov Olsen en Denemarken. “Dat alles maakte het mentaal zwaar. Al helemaal toen mijn relatie met Hoefkens na het WK verzuurd geraakte”, gaat hij verder.

“Ik had mijn lichaam geforceerd en pijnstillers genomen om de ploeg te kunnen helpen en omdat Carl echt wou dat ik speelde. Als je dan niet eens in de selectie blijkt te zitten... Ik zou niet zeggen dat ik in 'a dark place' zat, maar ik was echt boos.”

Hij ventileerde op sociale media met een bericht waarin hij schreef dat hij niet geblesseerd was toen hij naast de selectie viel.

“Misschien had ik dat niet moeten doen, maar ik was zó emotioneel. Ook omdat ik wist hoe groot de druk was op de club en dat we die wedstrijden moésten winnen. Wat niet gelukt is, waarna hij is ontslagen. Een moeilijke, zowel voor de ploeg als voor mezelf. En weet je, als ik na het WK een maand rust had genomen, zou ik geen drie maanden aan de kant gestaan hebben.”