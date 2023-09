Heeft OHL vervanger Federico Ricca in huis? "Uiteindelijk schrijven dat dit de vaste defensie geworden is"

Recent schakelde Marc Brys over van een twee- naar een driemansdefensie, maar zag onlangs rots in de branding Federico Ricca uitvallen. Zijn vervanger deed het meer dan behoorlijk tegen KV Mechelen.

Na twee sterke seizoenen bij Huesca in de Spaanse tweede klasse, hoopt Florian Miguel zich dit seizoen te tonen bij Oud-Heverlee Leuven. “Ik voelde dat het moment gekomen was om een andere competitie te ontdekken. De aanbieding van OHL kwam en het discours van de coach en de technisch directeur beviel me meteen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Tegen KV Mechelen speelde de Fransman alvast een prima partij. “Ik ben graag in balbezit, maar verdedig ook agressief en hard op de man. Ik hou van het duel. Anticiperen op wat er zal komen kan ik goed en mijn kopspel is ook niet slecht.”

Heel wat nieuwkomers in de defensie van OHL, want ook Joel Schingtienne is een nieuwe pion in die driemansdefensie. “Eigenlijk verloopt het heel goed. We communiceren goed en veel. In Mechelen stonden we goed en hopelijk blijft dat de komende weken ook zo. Uiteraard is het nog wat zoeken naar automatismen, maar je moet ergens beginnen."

"Dat is alvast goed gelukt. Beetje bij beetje gaan jullie misschien moeten vaststellen en uiteindelijk schrijven dat dit de vaste defensie geworden is.”