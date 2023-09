Riemer geeft heel wat prijs op zijn persconferentie: "Hij is niet gestraft" en "Schmeichel speelt"

Brian Riemer was heel openhartig op zijn persconferentie voor de match tegen Eupen. Hij gaf direct aan dat Dolberg, Amuzu, N'Diaye en Raman niet fit zullen zijn en wie hij er dan wel bij neemt. Maar ook over zijn opstelling gaf hij het een en ander prijs.

Wie Dolberg zal vervangen in de spits is niet moeilijk te raden. Dat wordt zonder twijfel ook de diepe spits. "Of we ons daaraan moeten aanpassen? Nee, niet echt. Maar in de match tegen Club was ik toch wel wat boos dat hij op het einde niet in de box stond, want daar liggen zijn grootste kwaliteiten. En net op dat moment kwamen er kwaliteitsvolle voorzetten", aldus Riemer.

Francis Amuzu vervangen wordt misschien wel een groter probleem, want niemand anders heeft die snelheid. "Ik vind het zo spijtig voor hem. Hij heeft hier al moeilijke momenten gekend in deze club en in de wedstrijd tegen Club vond ik hem de beste."

Raman is een fantastische jongen, maar er is concurrentie

En dan is er nog het 'geval Raman'. Al beweert Riemer dat er geen "situatie" is. "Iedereen weet dat we een oplossing voor hem zochten, maar uiteindelijk bleef hij. Het enige wat ik nu kan zeggen: hij is ziek. We maken er geen drama van. Hij is een fantastische jongen, geliefd bij spelers en coaching staf. Maar er is veel concurrentie. Dat hij niet meer in de selectie zat, was dus niet om disciplinaire redenen of als straf."

En de doelman? Is die keuze nu al gevallen? "Nee, de definitieve keuze is nog niet gemaakt. Kasper (Schmeichel) start morgen wel, want in de wedstrijd tegen Brugge had hij geen werk. Daar kan ik hem niet op beoordelen. De keuze zal later, binnenkort, gemaakt worden."