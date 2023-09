Riemer heeft hele grote verrassing in selectie voor match tegen Eupen: "Mogelijk maakt hij zijn debuut"

Brian Riemer heeft wel wat jongens die hij moet missen morgen tegen Eupen. Maar in ieder geval heeft hij één speler van de RSCA Futures opgeroepen. En die wou hij er ook al een tijdje bij.

Riemer heeft Tristan Degreef opgeroepen voor zijn eerste wedstrijdselectie bij de A-ploeg. De aanvallende middenvelder van de Futures heeft al heel wat indruk gemaakt op de waarnemers en dus ook al op Brian Riemer en zijn staf.

"Ken je dat gevoel dat je je 18 vaste spelers hebt, maar dat je er eigenlijk nog één bij wilt?", vroeg Riemer ons. Waarop we uiteraard nee moesten antwoorden, gezien we geen coaches zijn. "Wel, ik heb er lang mee gewacht, maar Tristan wou ik er absoluut bij. En dat is volledig verdiend. Het was ook een deel van het plan met hem. Of hij zijn debuut maakt, weet ik niet, maar de mogelijkheid is er."

Justin Lonwijk zit ook in de selectie, terwijl Francis Amuzu, Kasper Dolberg, Moussa N'Diaye en Benito Raman er niet bij zijn. Raman is ziek, N'Diaye heeft een nekblessure, Dolberg herstelt van zijn tik en Amuzu heeft een probleem aan de heup.