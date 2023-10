Wissel dringt zich op bij Club Brugge: "Ik begrijp dat je hem een probleem vindt"

Club Brugge ontvangt vandaag STVV. De West-Vlaamse falanx is nog wisselvallig. Ondanks dat ze al 21 keer scoorden, het meeste in 1A, lijkt er aanvallend toch stilaan een probleem te ontstaan.

Club ging deze zomer voor bijna 8 miljoen Igor Thiago weghalen bij het Bulgaarse Ludogorets. De Braziliaan scoorde ook al vier keer, maar is in het spel niet altijd de meest gelukkige.

Het lijkt erop dat Ferran Jutgla snel zijn plaats weer zal innemen. "Ik begrijp wel dat je Thiago stilaan een probleem vindt: hij werkt hard en maakt zich goed aanspeelbaar maar hij mist echt wel de techniek om in de korte ruimte een topspits te zijn", zegt Imke Courtois in haar wekelijkse analyse in De Zondag.

Maar ook Philippe Zinckernagel is weggezakt na een heel goeie start. “Ok, Zinckernagel is na een goeie start bij Club serieus teruggevallen maar hij verdient nog steeds zijn plaats, vind ik. Behalve als Nusa weer fit is, die brengt momenteel meer.