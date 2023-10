Leoni ziet zichzelf klaar voor Rode Duivels: "Dat heb ik nooit begrepen"

Théo Leoni staat bovenaan het assistenklassement en kan zich op de borst kloppen voor een heel goed seizoensbegin. De vorige interlandperiode werd zelfs al geopperd om hem op te roepen voor de nationale ploeg.

Al is de kans klein, want Domenico Tedesco heeft jongens als Arthur Vermeeren, Roméo Lavia, Amadou Onana, Mandela Keita, Youri Tielemans en Orel Mangala tot zijn beschikking. "Ze zijn terribles, hè. Er zit opnieuw een gouden generatie aan te komen. Ik heb het pessimisme over de toekomst van de nationale ploeg nooit begrepen. We hebben zóveel talent", klinkt het in HUMO.

Druk voelt hij wel niet. "Nee, ik ben niet bezig met al die analyses. Als de bondscoach me op een dag oproept, is dat geweldig, maar anders blijf ik gewoon voortwerken."

Maar hij zou het wel niet te vroeg vinden. "Dat vind ik dan weer niet. Ik ben uiteindelijk ál 23, hè. Ik ben er mentaal en fysiek klaar voor. We spelen met Anderlecht op een heel hoog niveau, vind ik."