Théo Leoni, het buitenbeentje in het profvoetbal, maar ook in zijn privéleven: "Zonder mij blijft Anderlecht Anderlecht, maar zonder Anderlecht ben ik mezelf niet meer"

Théo Leoni, dat is onvoorwaardelijke liefde voor Anderlecht. De middenvelder is in Neerpede ook enorm geliefd en sinds hij in de ploeg staat, stapelt hij de sterke prestaties op. Een verhaal van een jongen die het liefst de komende 15 jaar voor Anderlecht blijft spelen.

Je hebt van die jongens die dat zeggen, maar bij de eerste de beste kans naar het buitenland trekken. Niet Leoni, die meent dat. "Er was geregeld interesse voor mij, zowel uit België als uit het buitenland. Maar als mijn makelaar me dat vertelde, zei ik altijd hetzelfde: 'Ik wil het niet horen'. Het kon me niet schelen, híér wilde ik doorbreken", vertelt hij bij HUMO.

Anderlecht heeft hem alles gegeven en hij geeft alles voor Anderlecht. Zonder mij blijft Anderlecht Anderlecht, maar zonder Anderlecht ben ik mezelf niet meer. Wie ben ik dan om dit instituut de rug toe te keren?"

Toen we onze relatie gingen vertellen, heb ik mijn vriending gezegd dat het dan wel voor altijd moest zijn

"Ook toen veel mensen aan mij twijfelden, is de club achter mij blijven staan. Op mijn 17de kreeg ik een profcontract, en ondanks mijn weinige speelminuten in de eerste ploeg is dat het afgelopen voorjaar al voor de tweede keer opengebroken. Mijn contract loopt nu tot 2026."

Het is het karakter van Leoni. Zo is hij immers ook in zijn privéleven. "Toen ik nog niet zo lang samen was met mijn vriendin, en we op het punt stonden om vrienden en familie te vertellen over onze relatie, zei ik dat het dan wel voor altijd moest zijn. Ik had geen zin om de wereld te vertellen dat ik de liefde gevonden had, om later op mijn stappen terug te moeten keren."