De opluchting is groot na eerste overwinning bij KVC Westerlo: "Hier hebben we lang op gewacht"

KVC Westerlo kon zaterdag voor de eerste keer dit seizoen winnen. In eigen huis werd het 1-0 tegen KV Kortrijk. Zo gaf de club meteen de rode lantaarn door aan de Kerels.

Tuur Rommens weet ook dat het een heel deugdoende overwinning was voor zijn ploeg. "Hier hebben we lang op gewacht, het is ook een verdiende overwinning."

"Ik denk dat het wel goed was. Ik had veel drive naar voren en deed mijn verdedigende taken ook goed op een paar zaken na. Ik denk dat ik wel een goede indruk heb nagelaten", vertelde hij over zijn eigen prestatie aan Voetbalkrant.

Toen Rommens het veld verliet werd het ook duidelijk dat hij een lichte blessure had aan zijn voet. "Ik kreeg een trap op mijn enkel en toen is mijn voet even omgeslagen. Ik kon niet meer 100% sprinten dus dan was het beter om er af te gaan."

"Als je wint is alles rozengeur en maneschijn hé (lacht). Nee, we zijn natuurlijk allemaal heel erg blij. Een klein feestje mag dan wel", besluit de vleugelverdediger van Westerlo.