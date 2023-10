Matchwinnaar Daci praat openlijk over moeilijke periode bij Westerlo

KVC Westerlo kon voor het eerst dit seizoen nog eens winnen. Ze versloegen KV Kortrijk met 1-0. Erdon Daci maakte het enige doelpunt van de partij.

Daci vond erg moeilijk zijn draai bij Westerlo, maar kon na een lange droogte terug scoren voor de Kemphanen. "Ik had een heel moeilijke tijd. Misschien weten mensen dat niet. Toen ik mijn eerste operatie had was dat erg zwaar voor mij."

"Na drie maanden kom ik terug, en opeens had ik opnieuw complicaties. Ik heb problemen gehad met een comeback", vertelde Daci na afloop.

Er gingen heel wat gevoelens om bij de spits toen hij scoorde. "Daardoor ben ik dan ook wat zelfvertrouwen verloren. Toen ik scoorde was ik zo emotioneel. Dat gevoel kan ik niet beschrijven. Dan leef je in het moment."

"Ik moet wel nog goed werken want het gaat nog te vaak op en neer. Door de coach en iedereen bij de club ben ik goed terug kunnen komen. Ik wou ze vandaag 'terugbetalen' voor alles wat ze gedaan hebben voor mij", bedankte Daci iedereen bij Westerlo.