Zinho Vanheusden heeft een duidelijke boodschap voor bondscoach Domenico Tedesco

Zinho Vanheusden speelt terug in de Jupiler Pro League. Hij liet tot nu toe een heel goede indruk bij Standard, waardoor zijn naam viel voor de Rode Duivels.

Zinho Vanheusden speelde zich, ondanks de moeilijke periode van Standard in het begin van de competitie, aardig in de kijker, waardoor er hier en daar stemmen opging dat hij in de selectie van Domenico Tedesco zou zitten.

De bondscoach volgt hem van dichtbij op, maar het was volgens de Duitser nog veel te vroeg om hem nu al op te roepen, zo liet hij vrijdag weten op zijn persconferentie. Zinho Vanheusden ligt er voorlopig nog niet wakker van.

“Natuurlijk zou het fantastisch zijn om weer opgeroepen te worden na enkele moeilijke jaren. Maar toen ik hier aankwam, was mijn enige ambitie om weer voor Standard te spelen”, zegt hij aan La Dernière Heure.

“Het zou een eer zijn als de bondscoach zou bellen, maar ik wil eerst en vooral Standard weer naar de top helpen. Wat daarna moet komen, zal wel komen.”

Vanheusden heeft al één interland achter zijn naam. In oktober 2020 speelde hij mee in een oefeninterland tegen Ivoorkust. Momenteel huurt Standard hem van Inter Milan, met een aankoopoptie in de deal.