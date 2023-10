Kopzorgen voor KRC Genk? Vier sterkhouders afwezig waaronder kapitein Bryan Heynen

Krijgt KRC Genk nog kopzorgen? Dinsdag ontbraken er vier grote namen op training.

Zo kon Wouter Vrancken niet rekenen op Bryan Heynen, Mark McKenzie, Andi Zeqiri en Daniel Munoz. Dat meldt Het Belang van Limburg. Die laatste was er afgelopen weekend tegen KAA Gent ook al niet bij. Toen werd hij vervangen door Zakaria El Ouahdi, die zijn debuut maakte.

Er waren dus slechts negen spelers aanwezig op training. De anderen waren dus geblesseerd, of op pas met hun nationale ploeg, zoals Bilal El Khannouss die samen met El Ouahdi naar Marokko reisde. El Khannouss voor de eerste ploeg, en El Ouahdi voor de beloften.

Munoz zou sukkelen met een blessure aan de adductoren, waardoor hij ook niet naar Colombia kon trekken. Van de rest is nog niet geweten wat er aan de hand is. Na afloop van de wedstrijd tegen KAA Gent leek alles nog in orde bij de rest.