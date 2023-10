De juiste keuze om Anderlecht te verlaten: van niet nodig bij A-kern naar basisplaats bij nationale beloften

Lucas Stassin heeft keuzes gemaakt in zijn nog heel jonge carrière. De 18-jarige spits koos ervoor om Anderlecht te verlaten en voor Westerlo te tekenen. Een uitweg die hem geen windeieren lijkt te leggen.

Stassin had evengoed bij Anderlecht kunnen blijven, maar wist dat hij er nog een seizoen bij de beloften had moeten spelen. Bij de A-ploeg zou hij slechts sporadisch eens zijn kans krijgen als er geblesseerden of geschorsten waren. De jonge aanvaller vond echter dat hij in 1B niets meer bij te leren had.

Volgens mensen binnen Neerpede was dat ook het geval. Stassin scoorde vorig seizoen al 11 keer en toonde dat hij een neus voor doelpunten had. Maar er kon hem zelfs niet gegarandeerd worden dat hij zou mogen meetrainen met de A-kern.

En dus werd het Lotto Park verruild voor Het Kuipje. De nummer 76 scoorde daar intussen ook al vier keer en gaf 1 assist in 10 matchen. Hij heeft er ook zijn basisplaats beet en vorige maand werd hij beloond met zijn eerste selectie voor de nationale beloftenploeg van Gil Swerts.

Grote uitdagingen

Hij kreeg tegen Kazachstan tien minuten, maar nu lijkt het erop dat hij deze avond in de basis zal staan. Zowel Roméo Vermant als Anthony Descotte zijn geblesseerd en Stassin lijkt de logische vervanger te zijn.

Dan heb je wel de juiste keuze gemaakt. Als hij nu ook Westerlo uit de gevarenzone kan halen, is zijn carrière gelanceerd. Want uiteraard zit er nog veel rek op de progressie die de tiener kan maken. Zijn neus voor goals heeft hij alvast. Tactisch en technisch kan er nog het één en ander bijgeschaafd worden.