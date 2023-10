Financiële domper bij Antwerp: "Dat kost ons 25 miljoen euro per seizoen"

Het begint te steken bij Antwerp. De plannen rond verbouwingen van hun stadion worden voorlopig steeds afgeketst.

Paul Gheysens lijkt met de situatie al vrede te hebben genomen, al blijft het een irritatie. "Tja, ik ga er niet te veel over zeggen, maar als ik het allemaal had geweten, was ik ergens anders beginnen bouwen", vertelde Gheysens bij Gazet Van Antwerpen.

"Dan had het er nu al gestaan. Ik kende de historiek spijtig genoeg onvoldoende. Maar het kost ons veel geld", gaat hij verder.

De financiële domper die deze situatie achterlaat is dan ook serieus. "Zo'n 25 miljoen euro per seizoen. Dat doet pijn. Het is een voorbeeld van dat er wel altijd iets is om een bouw tegen te houden. Je kan het ook nooit doen zoals je echt wil."