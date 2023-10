Julian Duranville krijgt zware klap te verwerken

Julien Duranville lijkt maar niet op gang te komen bij Borussia Dortmund. De 17-jarige Belgische vleugelspeler heeft grote blessureproblemen sinds hij bij de club uit Duitsland speelt.

Julian Duranville is 17 jaar oud, maar zijn fysiek roept nu al veel vragen op. De Belg, die sinds zijn debuutperiode bij Anderlecht wordt gezien als een groot talent, kon vorig seizoen slechts één keer het shirt van Dortmund aantrekken.

Zijn voorbereiding werd deze zomer bemoeilijkt door een nieuwe blessure. Sinds eind juli is het wachten op een terugkeer naar de seniorenselectie van BvB.

Terwijl het er de laatste tijd bemoedigend uitzag voor Duranville, die onlangs weer in actie kwam bij de U19 van Dortmund, meldde de krant BILD donderdag dat de speler weer last had van zijn dij. Omdat de medische staf geen risico's wil nemen, wordt verwacht dat hij voor het einde van het jaar niet meer zal kunnen spelen.