Lukaku en Openda samen in de spits? "Er zijn nog mankementen aan, maar hij is de opvolger"

De Rode Duivels hebben op veel posities luxe. Nu ook Loïs Openda in Duitsland aan de lopende band scoort, is de vraag gerezen of het niet eens opportuun zou zijn om zowel Lukaku als Openda in de spits te laten beginnen.

Openda doet het heel goed en zou complementair kunnen zijn met Lukaku. Een snelle spits en een spits die de bal kan bijhouden. "Was het niet Lukaku die zopas nog zei dat de coach al eens durft veranderen van systeem? 't Is niet dat Tedesco niet zou durven. Maar met de nationale ploeg heeft hij maar drie trainingsmomenten gehad, terwijl je zo toch heel anders zou moeten gaan spelen", maakt Franky Van der Elst bedenkingen in Het Nieuwsblad.

Er komen straks oefeninterlands aan en dan zou er wel eens iets geprobeerd kunnen worden. Want je moet het systeem omsmijten om met twee aanvallers te spelen. "Dan moet je met een middenvelder minder gaan spelen, of in een 3-5-2, waar je Doku ineens als wingback gaat moeten laten spelen. Dat is ook niet ideaal."

Is Openda de man waar we in de toekomst gaan op moeten rekenen als Lukaku stopt? "Dat hangt ervan af of nog iemand anders ontploft. Openda scoort wel, maar af en toe laat zijn techniek hem in de steek. Of mist hij kansen waarvan ik denk: ow, ow . Hij moet ook nog balvaster worden. Er zijn mankementen aan, zoals bij iedereen. Maar als je ziet wat hij gedaan heeft sinds hij weg is bij Club lijkt hij mij de opvolger, ja."