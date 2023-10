Hendrik Van Crombrugge deelt sneer uit aan ex-ploeg: "Iedereen maakt fouten"

Hendrik Van Crombrugge maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar KRC Genk. De doelman heeft echter meer verleden dan enkel Anderlecht.

En niet bij iedere club waar Van Crombrugge tussen de palen stond liep het even goed. Dat onthult hij zelf via media van de club. KRC Genk dropte een aflevering van 'SPOT ON', waarin ze spelers aan het woord laten. Nu was dat dus hun nieuwe nummer 1.

Zo vertelde Van Crombrugge dat hij niet zo'n goede tijd beleefde bij STVV. Hij noemde zijn overstap naar Sint-Truiden zelfs een fout, en benoemde dat zijn vertrekt ook niet al te best verliep daar.

"Ik speelde bij VV Houtem, dat is eerste provinciale in de buurt van Tienen. Daarna op naar KVK Tienen, dat was derde klassen. Dan ben ik bij de aartsvijand Sint-Truiden terechtgekomen. Dan heb ik daar drie jaar in de jeugd gespeeld, iedereen maakt fouten uiteraard", vertelde Van Crombrugge voor de camera van clubmedia.

"Dan ben ik naar de jeugd van Standard kunnen gaan, ook voor drie jaar gespeeld. Dan helaas weer een fout gemaakt door terug te gaan naar STVV om prof te worden. Om daar dan in de onmin te vertrekken. Daarna vertrok ik voor zes jaar naar KAS Eupen om de beste versie van mezelf te worden."

"Toen versierde ik een transfer naar Anderlecht, ook Rode Duivel geworden. Nu ben ik sinds deze zomer trotste Genkie", aldus een goedlachse Van Crombrugge.