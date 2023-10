Is hij de oplossing voor de verdediging van de Rode Duivels?

Het is tijd voor een terugkeer voor Zinho Vanheusden. De speler van Standard heeft zijn fysieke problemen van zich afgeschud en schittert opnieuw op clubniveau. Nu mag hij ook mee met de Rode Duivels.

Nadat Ameen Al-Dakhil zich terugtrok werd Vanheusden door Domenico Tedesco opgeroepen voor de twee wedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden.

Vanheusden is al sinds het begin van het seizoen een onbetwiste starter en vertegenwoordigt de defensieve soliditeit van Standard. Hoewel hij slechts als tweede keuze werd opgeroepen, kan de speler rekenen op de bewondering van Tedesco.

In een persconferentie rechtvaardigde de bondscoach de selectie van Vanheusden door terug te blikken op zijn succesvolle seizoensstart.

"Zinho Vanheusden stond voor de tweede keer op rij op de shortlist. Ik ontmoette hem aan het einde van vorig seizoen. Hij vertelde me over de moeilijkste momenten in zijn carrière, de blessures. Hij is een heel intelligente speler, hij weet wat hij nodig heeft, in dit geval tempo. Ik zag hem twee keer in het stadion aan het begin van het seizoen," zei Tedesco volgens RTBF.

"Hij is totaal veranderd in de laatste 3 of 4 wedstrijden. Hij is agressiever, het is de terugkeer van de Zinho die we kennen. Hij verdient het om geselecteerd te worden. Dingen hebben zich iets sneller ontwikkeld dan verwacht na de terugtrekking van Ameen Al-Dakhil."