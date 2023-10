Bekijk hier de scheidsrechters van speeldag 11 met onder andere Standard - Anderlecht

Na de interlandbreak zal de competitie terug hervatten. Ook op speeldag 11 krijgen we interessante duels. De scheidsrechters zijn nu toegewezen.

Op vrijdag 20 oktober zullen Union SG en KAS Eupen speeldag 11 aftrappen. Lothar D'Hondt zal deze wedstrijd in goede banen leiden. Nicolas Laforge zal hem bijstaan als VAR.

Club Brugge gaat zaterdagnamiddag op bezoek bij KV Kortrijk. Kevin Van Damme kreeg deze wedstrijd toegewezen, VAR van dienst is Wim Smet. Even later die dag speelt RWDM tegen KVC Westerlo. Michiel Allaerts staat hier op het veld, Erik Lambrechts zit in Tubize als VAR.

Verder zaterdagavond reist Antwerp af naar Charleroi. Wesli De Cremer mag hier nog eens aan de slag gaan als ref. Lawrence Visser staat hem bij als videoref. Zondag ontvangt KRC Genk KV Mechelen. Jan Boterberg trekt voor deze wedstrijd zijn scheidsrechterspak aan. Nathan Verboomen fungeert als VAR hier.

KAA Gent maakt een reisje naar Jan Breydel om tegen Cercle Brugge te spelen. Bert Put werd aangeduid als ref en Erik Lambrechts is ook hier VAR. De topper van deze speeldag, Standard - Anderlecht, wordt gefloten door Jonathan Lardot, bijgestaan door Bram Van Driessche die VAR is.

OHL ontvangt STVV zondagavond. Deze wedstrijd betekent dan ook het einde van speeldag 11. Brent Staessens fluit deze wedstrijd. Jasper Vergoote zal in de VAR zitten.