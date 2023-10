Tarik Tissoudali bekent dat hij aanbiedingen van deze twee ploegen tegen KAA Gent uitspeelde

Tarik Tissoudali voelt zich goed bij KAA Gent. Toch had het eventjes anders kunnen uitdraaien met zijn overstap naar de Buffalo's.

Tarik Tissoudali heeft al aardig wat watertjes in het voetbalwereldje doorzwommen. Zo kon hij geregeld andere transfers maken, maar ging hij daar niet altijd op in.

“Net voor ik hier bij Gent tekende, werd DC United heel concreet, waar Hernan Losada toen coach was. We speelden met Beerschot tegen OHL, wat mijn laatste match zou worden. Want ik was al rond met Gent. Na de match – ik scoorde trouwens – zie ik dat ik drie gemiste oproepen heb. Losada”, zegt Tissoudali aan Het Nieuwsblad.

Maar er was ook een club uit Saudi-Arabië Tissoudali. “Maar goed, ik zei tegen de mensen van DC dat ze onmiddellijk een officieel bod of akkoord moesten sturen als ze me echt wilden. Zonder deal ging ik niet naar daar vliegen, natuurlijk. Het ging heel traag allemaal, wat me aan het denken zette. Er bleef nog amper een dag over op de transfermarkt.”

En dus speelde hij alles tegen elkaar uit. “Die deal met Gent leek de beste optie. Op de dag van de medische testen bleven vooral de Arabieren me plat bellen. Het bod werd steeds hoger. Ik zei tegen mijn zaakwaarnemer dat we nu wel een troef in handen hadden om nieuwe onderhandelingen te voeren met Michel Louwagie. Dat was riskant, maar we gingen ervoor. En kijk, even later waren we allemaal heel happy.”