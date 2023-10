Alarmfase rood in het Lotto Park: 'Buitenlandse club wil sterkhouder deze winter weghalen en heeft principe-akkoord'

Zeno Debast is een van de sterkhouders bij RSC Anderlecht en ondertussen ook Rode Duivel. Rest de vraag: waar ligt zijn toekomst?

Zeno Debast is bij RSC Anderlecht naast Jan Vertonghen onmisbaar centraal achterin. En dus willen ze hem niet zomaar laten vertrekken bij paars-wit.

En al helemaal niet voor ze een afdoende vervanger of vervangers hebben gevonden. Tot op heden hebben ze die zeker nog niet te strikken. En dus is het alle hens aan dek in het Lotto Park.

Volgens het Duitse Sport1 heeft Eintracht Frankfurt opnieuw de aanval geopend op Zeno Debast. Ze zouden al een principe-akkoord met Debast zelf hebben.

Kapers op de kust

Een akkoord met Anderlecht is er nog niet, maar Frankfurt kan de druk op paars-wit nu zeker laten toenemen de komende weken en maanden. Er zijn natuurlijk nog altijd kapers op de kust.

Afgelopen zomer waren er met PSV Eindhoven en Villarreal nog een paar andere ploegen geïnteresseerd. Benieuwd wie hem zal kunnen binnenlepelen.