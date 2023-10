Géén akkoord met speler, maar wél een openingsbod: 'Dit bedrag heeft Eintracht Frankfurt geboden voor Debast'

Eintracht Frankfurt heeft de aanval op Zeno Debast heropend. Meer zelfs: RSC Anderlecht kreeg al een openingsbod binnen.

We schrijven er meteen bij: met het openingsbod wil Eintracht Frankfurt een signaal geven. Volgens Het Nieuwsblad openen de Duitsers met amper zeven miljoen euro.

Dat is veel te weinig voor paars-wit. Jesper Fredberg gaf vorige zomer al aan dat Debast niet zal vertrekken voor minder dan vijftien miljoen euro. En dat bedrag zal de komende maanden stijgen.

Géén gesprekken

We citeerden overigens eerder vandaag de Duitse media over het mondeling akkoord tussen de Rode Duivel en Frankfurt. Dat is voorbarig. Er zijn momenteel nog geen gesprekken lopende.