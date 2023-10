Kasper Schmeichel reageert na controversieel incident

De doelman van RSC Anderlecht ergerde zich tijdens een verrassend moeilijke wedstrijd van Denemarken tegen San Marino aan een ballenjongen die iets te veel tijd nam naar zijn zin. Schmeichel slingerde vervolgens enkele verwensingen naar het hoofd van de jongen.

Schmeichel, die veel kritiek kreeg na zijn uitbarsting, heeft nu zijn excuses aangeboden op Instagram. "In het heetst van de strijd heb ik de grens overschreden en ongepaste woorden gebruikt tegen een ballenjongen. Zoals iedereen weet, betekent een rolmodel zijn voor kinderen alles voor me en daar probeer ik me aan te houden. Deze keer heb ik gefaald," betreurde de Deen.

"Het spijt me en ik bied mijn excuses aan. We zijn allemaal mensen, dit soort dingen kunnen gebeuren. Gisteren was een frustrerende avond, maar we moeten verder", besloot Schmeichel. Denemarken versloeg San Marino nipt met 1-2.

