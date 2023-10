Bij Antwerp zijn ze duidelijk over scheidsrechter in Charleroi: "Als je zo een match fluit..."

0/9, dat is het resultaat van Antwerp tegen Charlero de voorbije drie partijen. Al werd er na de 3-2 nederlaag van zaterdagavond toch vooral over de wedstrijdleiding gepraat.

Na een saaie eerste helft gingen in de tweede helft alle registers open. Twee strafschoppen, twee rode kaarten... Mambourg stond opnieuw in vuur en vlam. Die twee rode kaarten waren niet voor spelers maar wel voor de trainers van beide ploegen.

"De scheidsrechter heeft het een beetje zelf veroorzaakt", klinkt het bij Antwerp-speler Owen Wijndal. "Hij werkte niet echt mee. Bij hun eerste doelpunt waren we in balbezit, raakt de scheids de bal en komen zij in balbezit. En ook de tweede penalty was discutabel", vindt Wijndal.

Zijn collega back aan de andere kant deelt dezelfde mening. "Als je zo een match fluit, creëer je ook zo'n sfeer en dan gaan de supporters helemaal uit hun dak als de coaches rood krijgen. En die tweede penalty? Die vond ik heel licht maar wel enorm gretig gefloten. Ach, wat kunnen we er nog over zeggen. Penalty is penalty zeker?", besluit hij met een boutade.