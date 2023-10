Drama voor Union-speler na al een moeilijke week: "Ik ben triest voor hem"

Wat een week was het voor Gustav Nilsson. De Zweed zat maandag in het Koning Boudewijnstadion en kreeg daar ook het bericht dat twee van zijn landgenoten vermoord waren. Vrijdag scoorde hij de openingsgoal tegen Eupen, maar viel ook geblesseerd uit.

De spits greep nog in de eerste helft naar zijn hamstring. “Allicht een spierblessure”, aldus coach Alexander Blessin. “Het was alsof er een mes in zijn spier zat. Het ziet er toch vrij ernstig uit, maar we zullen morgen zien wat er uit de onderzoeken komt. Ik ben triest voor hem, want hij speelde zeer goed de laatste weken en werkt echt hard op zijn positie."

Nilsson had het moeilijk deze week, bevestigde ploegmaat Alessio Castro-Montes. "We zagen wel dat hij deze week stiller was. Normaal is hij een opgetogen, vrolijke jongen en dat was deze week iets minder. Begrijpelijk ook. Hij was erop gebrand om te scoren vandaag."

Blessin wou achteraf niet te veel meer praten over de situatie. "We hebben met Gustaf gepraat en het was echt moeilijk voor hem. Ik wil de man die verantwoordelijk is voor de aanslag geen platform geven dus ik wil er niet te veel over zeggen. Het was lastig, maar we willen focussen op de toekomst. Het is een crazy world."