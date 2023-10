Het verlossingsdoelpunt voor deze Carolo: "Mijn seizoen begon heel slecht"

Grote overwinning voor Sporting Charleroi deze zaterdag. De Carolo's wonnen van Antwerp met 3-2.

Charleroi opende in minuut 50 via Nikola Stulic de score tegen de Great Old. De spits moet een soort bevrijding hebben gevoeld, nadat hij het seizoen was begonnen met een uitsluiting na amper 17 minuten tegen OHL.

"Het was niet zo vanzelfsprekend want de bal kwam iets achter mij aan. Ik raakte hem en hij ging omhoog. Ik hoopte vooral dat hij niet over het doel zou vliegen, maar godzijdank ging hij binnen", legt Stulic uit bij Sudinfo.

Een eerste doelpunt dit seizoen dat de Serviër goed zal doen. "Ik ben heel blij en dankbaar, want mijn seizoen is niet goed begonnen. Het was een beetje lastig, maar ik bedank de coach, de staf en mijn teamgenoten. Ik ben zo blij."