Serge Gumienny laat zich uit over scheidsrechterlijke beslissingen in Clasico

Er zal veel geschreven worden over de Clasico, niet alleen vanwege het onwaarschijnlijke scenario dat zich afspeelde, maar ook vanwege een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Voor Serge Gumienny behandelden de scheidsrechters de wedstrijd goed.

Toen de 0-3 van Anderlecht werd afgekeurd, zag iedereen het moment als een potentieel keerpunt in de wedstrijd, en dat bleek het ook te worden. Het was onvermijdelijk dat er ook na de wedstrijd over deze fase werd gesproken.

Serge Gumienny vond het terecht dat de VAR Jonathan Lardot opriep om de beelden te bekijken: "Ik ben het eens met die beslissing. Temeer omdat elk doelpunt zuiver moet zijn. Daarom is VAR ingevoerd, het was de juiste beslissing", analyseerde de voormalig scheidsrechter van Het Belang van Limburg.

Andere beslissingen wekten ook de woede bij Anderlecht, zoals de kluts tussen Zinho Vanheusden en Kasper Dolberg in het Luikse strafschopgebied aan het einde van de wedstrijd: "Ik dacht eerst dat het een overtreding was, maar dat was niet zo", aldus Gumienny.