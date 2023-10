Langverwachte terugkeer bij Antwerp?

Goed nieuws uit de ziekenboeg bij Antwerp. Daar kan een langverwachte terugkeer verwacht worden.

Zo praatte Mark Van Bommel tijdens zijn persconferentie over Björn Engels. Het ziet er naar uit dat de Belgische centrale verdediger wel eens zijn comeback kan maken.

"Björn Engels hebben we in de UCL-selectie opgenomen als beloning voor zijn harde werk en doorzettingsvermogen. Eerst en vooral moeten we zorgen dat hij fit blijft, we monitoren zijn toestand continu. De volgende stap is wedstrijdintensiteit, daar geven we hem alle tijd voor", vertelde Van Bommel volgens officiële kanalen van de club.

Een oefenduel zou mooi zijn om matchritme op te bouwen na een erg lange afwezigheid, al zou dat erg moeilijk worden. "Een oefenwedstrijd organiseren is daarom ideaal, maar met wedstrijden om de drie dagen is dat moeilijk in te plannen."