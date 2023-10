Bij Antwerp gaat tegen Club Brugge de hartslag omhoog, maar tegen Racing Genk daalt de bloedsuikerspiegel

Zondagmiddag staat de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. Dit is altijd een thriller voor de fans, maar tegen Racing Genk moet alvast de bloedsuikerspiegel naar beneden.

Antwerp First is de naam van de communitywerking van Antwerp. Deze zet zich volgende zaterdag tegen Racing Genk volop in samen met de Diabetes Liga en Stad Antwerpen om diabetes een halt toe te roepen.

Voor de wedstrijd tegen Racing Genk kunnen de fans een vragenlijst invullen. Aan de hand van de vragenlijst kan je risico op diabetes berekend worden. Zodoende kan je contact opnemen met je huisarts voor de gepaste behandeling.

Verschillende iconen van Antwerp steken hun handen uit de mouwen op dit initiatief mee te ondersteunen. Zoals Harald Pinxten en Cisse Severeyns die het goede voorbeeld hebben gegeven. Een opmerkelijk feit is dat één op drie mensen niet weten of ze diabetes hebben.