Ook deze topclub stuurde scouts naar Antwerpen voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren is een sensatie in België. Ook buitenlandse topclubs tonen interesse.

Antwerp kon zowel in de competitie als in de Champions League nog niet overtuigen. De ploeg van Mark van Bommel staat pas zesde in de stand. In Europa kon Antwerp nog niet winnen en staat het met 0 punten laatste in groep H.

De slechte resultaten zijn zeker niet te wijten aan Arthur Vermeeren. De talentvolle middenvelder overtuigt elke wedstrijd opnieuw. Dat hebben buitenlandse clubs ook in de gaten. Volgens journalist Nicolo Shira stuurde Juventus scouts naar Antwerpen voor de wedstrijd tegen Porto.

Vorig seizoen was dramatisch voor Juventus. De club eindigde pas zevende. Momenteel staat Juventus derde in de Serie A. 'De Oude Dame' heeft na negen wedstrijden twee punten minder dan leider Inter.