Ronny Deila komt terug op vertrek bij Standard: "Dat dacht ik van de situatie"

Club Brugge, dat betekent winnen. In de Jupiler Pro League stokt de machine echter al een tijdje en trainer Ronny Deila blijft maar zoeken naar oplossingen.

De druk is bijzonder groot bij Club Brugge, al ondervond hij dat overal waar hij trainer was. Bij Celtic, in New York, maar zeker ook op Jan Breydel.

“Ik ben iemand die 'dingen' moet voelen om vooruit te gaan. Ik wil dat het team progressie boekt. Is dat niet het geval, is het gedaan voor mij. Dat was zo bij Celtic in mijn tweede jaar. Ik vond dat we verkeerde spelers aantrokken en dat ik geen enkele kans had om de ploeg beter te maken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De druk nam daar ook langs alle kanten toe. Ik heb toen zelf beslist om te stoppen. Hetzelfde bij Standard, ik dacht niet dat ik daar de volgende stap kon zetten. Ik moet verbetering voelen. Bij mezelf en bij anderen. Als de dingen stilstaan... 'it kills me'.”

Voor Deila moet het allemaal vooruitgaan. Spijt van zijn beslissing om naar Brugge te komen heeft hij dan ook niet, ook al gaat het moeizaam. “Ik voel dat ik leef als ik op de rand sta. En één van mijn grootste sterktes is dat ik spring als niemand anders het durft.”

“Ik ben oplossingen aan het bedenken hoe we uit deze zware periode kunnen geraken. En ik zal daar niet mee stoppen tot ik de oplossing effectief heb gevonden. Daar hou ik ook van. Weet je, de weg naar de top verloopt soms hobbelig. Het belangrijkste is uiteindelijk hoe je daar als ploeg mee omgaat. Wel, - en ik herhaal mezelf - ik geloof in deze spelersgroep.”