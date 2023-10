Kohfeldt spreekt klare taal aan het adres van bekertegenstander KV Oostende

KV Oostende speelde vrijdag gelijk tegen Patro Eisden. Dinsdag wacht de verre bekertrip naar KAS Eupen.

KV Oostende heeft het na de degradatie en door de financiële onzekerheid waarin de club momenteel vertoeft bijzonder moeilijk. De kustploeg won nog maar één keer in de Challenger Pro League, maar boekte wel al vijf gelijke spelen.

Dat deed het vrijdag nog tegen Patro Eisden. Met KAS Eupen wacht dinsdagavond een verre verplaatsing in de zestiende finales van de Croky Cup. In de Oostkantons zijn ze blij eindelijk nog eens te kunnen winnen, maar de beker is ook een prioriteit.

“Wij verloren zes keer op rij, en dan komt een driepunter altijd op tijd, ook al hadden we in vier van die zes matchen net zo goed een punt of zelfs meer kunnen pakken. Hoe dan ook, ik voelde dat mijn spelers gretig waren om zich te herpakken. Allemaal”, zegt Florian Kohfeldt aan Het Laatste Nieuws.

De Croky Cup is ook een doel op zich. “Want die beker neem ik echt heel serieus. Wie mijn geschiedenis als coach in Duitsland kent, weet dat. Met mijn teams (Werder Bremen en VfL Wolfsburg, red.) haalde ik twee keer de halve en twee keer de kwartfinale in de Duitse Pokal. Met dit Eupen wil ik ook zo ver mogelijk geraken. Misschien komen er wel een paar wissels in de opstelling, maar roteren om te roteren? Neen, dat doe ik niet.”