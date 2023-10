Opluchting alom! Bas Dost komt zelf met goed nieuws na huiveringwekkend incident

Het was schrikken toen Bas Dost tijdens het duel tussen NEC en AZ Alkmaar naar de grond ging. Nu komt de voormalige aanvaller van Club Brugge met goed nieuws naar buiten.

Zondag ging Dost plotseling tijdens de slotfase van het duel met AZ-NEC naar de grond, wat tot grote paniek leidde in Alkmaar. Dit kan u HIER lezen. Op het veld kreeg de aanvaller medische behandeling. Toen hij per brancard van het veld werd gedragen, was Dost weer bij bewustzijn. Hierdoor werd de wedstrijd afgelast.

Direct na het incident werd Dost naar het ziekenhuis gebracht. De duur van zijn verblijf daar is voorlopig nog onduidelijk. Vanuit het ziekenhuis stuurde Dost een bericht naar de spelers en stafleden van NEC.

Hij gaf aan dat hij zich goed voelt, bedankte de medische professionals die hem hebben geholpen, informeerde dat hij nog in het ziekenhuis is en dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.