Paniek tijdens AZ - NEC want Bas Dost, ex-Club Brugge, verliest zijn bewustzijn

Bas Dost, ex-Club Brugge, is momenteel actief bij NEC. Tijdens het duel met AZ Alkmaar liep het even helemaal mis.

Tegen het einde van het duel tussen AZ Alkmaar en NEC was er even paniek. Zonder voorafgaand duel blijft Bas Dost op de grond liggen. De Nederlandse spits, die in het verleden bij Club Brugge speelde, bewoog niet meer.

Gelukkig was hij na enkele minuten terug bij bewustzijn. Hij werd met een brancard het veld afgedragen en stak een duimpje in de lucht toen hij richting de catacomben ging.

Wat er juist is voorgevallen is momenteel nog niet duidelijk. De wedstrijd tussen AZ en NEC is alvast definitief gestaakt.