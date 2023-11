Opvallende verklaring gezien de enorme druk op Steven Defour: "Wij spelen totaal niet voor één specifiek persoon"

Steven Defour staat onder een enorme druk bij KV Mechelen. Een verklaring die best wel opvallend is komt ondertussen vanuit de spelersgroep.

Het spreekt voor zich dat het in de beker in Knokke niet mis mag lopen, maar nadien zal in de competitie puntengewin moeten volgen om Defour in het zadel te houden. Wanneer een trainer onder druk komt te staan, is het altijd de vraag of hij nog voldoende steun geniet van de spelersgroep.

Of de KV Mechelen-spelers nu voor de trainer moeten spelen, legden we Jannes Van Hecke voor. "Wij spelen altijd voor heel KV Mechelen. Voor ons maakt het niet uit of het voor de trainer of voor wie dan ook is. We spelen voor onze trainer, we spelen voor onze medespelers, voor heel KV Mechelen."

© photonews

Uiteraard blijft het een collectief gegeven, maar de spelers stappen dus niet op het veld met de gedachte in het hoofd dat ze het vel van de coach moeten redden. "Wij spelen totaal niet voor één specifiek persoon."