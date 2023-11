Infantino doet opnieuw alsof zijn neus bloed over toewijzing van WK

Dinsdag verliep de deadline voor kandidaturen voor de organisatie van het WK in 2034. Er blijkt uiteindelijk maar één kandidaat te zijn.

Australië trok zich dinsdag terug als mogelijke organisator van het WK voetbal bij de mannen in 2034. Daardoor blijft enkel Saoedi-Arabië als mogelijke organisator in de running.

Het buurland van Qatar staat enorm ter discussie als mogelijke organisator van het WK, maar voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA ziet geen enkel probleem.

“Voetbal verenigt de wereld meer dan welke sport dan ook”, reageert hij. Vooral bij de mensenrechten worden vragen gesteld, maar dat doet Infantino niet.

“Het WK is het perfecte podium voor een boodschap van eenheid en inclusie”, schrijft de FIFA-preses op sociale media. “Het is ook in staat om te laten zien hoe verschillende culturen elkaar beter kunnen begrijpen.”

Enkel landen uit Azië of Oceanië konden zich kandidaat stellen voor het WK van 2034, waardoor FIFA goed de teugels in handen had om de toewijzing van het voetbalfeest te sturen.