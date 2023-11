Fred Vanderbiest laat zich uit over zijn toekomst bij Mechelen

Fred Vanderbiest is sinds donderdag de nieuwe T1 ad interim bij KV Mechelen. Hij neemt het roer voorlopig over nu Steven Defour werd ontslagen. Maar over zijn eigen toekomst weet hij nog niets.

Fred Vanderbiest heeft overgenomen van Steven Defour, omdat hij de club wil helpen. "Ik doe het niet voor mezelf, maar voor de club en voor de supporters", gaf hij mee op een persconferentie vrijdag in aanloop naar het duel van het weekend. Het zou kunnen dat als er een nieuwe T1 bij Mechelen komt ook Vanderbiest mogelijk plaats zal moeten maken. Zelf weet hij nog van niets en wil hij ook nog niet vooruitdenken aan dat soort mogelijke scenario's. Dat liet hij duidelijk weten. Focus op zondag "Het systeem omgooien op twee dagen tijd, lijkt mij niet opportuun. Ik heb niet meegekregen voor hoe lang ik moet overnemen", aldus Vanderbiest in een reactie. "Mijn focus ligt enkel op zondag. Gaan wij ook nog in de plannen passen? Dat weten we nog niet, maar ik probeer zondag iets zo goed mogelijk neer te zetten."