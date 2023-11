Johan Boskamp zeer streng voor beslissing Domenico Tedesco: "Daar snap ik geen jota van!"

Domenico Tedesco heeft in een paar interviews over heel wat zaken in zijn kaarten laten kijken. Zo ook over de doelmannenkwestie en wie er mogelijk mee zal gaan naar het EK in Duitsland als derde doelman.

Over Thibaut Courtois is er al heel wat inkt gevloeid de voorbije dagen en bij uitbreiding zelfs al de voorbije zes maanden, maar er zijn natuurlijk nog meer heikele thema's. Zo is er de vraag wie samen met Courtois en Casteels naar het EK zal mogen. Sels en Kaminski maken beiden kans, maar er is natuurlijk ook nog Maarten Vandevoordt. De jonge goalie van KRC Genk zal echter pas opgeroepen worden door Tedesco als hij eerste of tweede doelman kan zijn en dat is nu nog niet aan de orde. Geen jota van te begrijpen Momenteel speelt de keeper bij de U21, maar daarna lijkt hij dus nog niet meteen aanspraak te mogen of kunnen maken op de A-kern. Johan Boskamp heeft zich daar bijzonder kritisch over uitgelaten in Het Belang van Limburg. "Ik begrijp er geen jota van", is hij streng voor Tedesco. "Beter als derde doelman opgeroepen worden dan helemaal niets, toch?"