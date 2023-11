Onverwachte naam in selectie Tedesco? "Hij en Doku, die twee kunnen perfect samenspelen"

Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de volgende interlandbreak. Kijken of er verrassingen bij zitten.

De Rode Duivels geven volgende week woensdag Servië partij in een oefeninterland. De zondag erop volgt dan nog de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Het is uitkijken of bondscoach Domenico Tedesco nog onverwachte namen selecteert.

Francky Dury zou alvast Thorgan Hazard bij de selectie nemen. Hij werd de voorbije weken beter en beter en heeft volgens zijn ex-trainer zeker zijn meerwaarde voor de nationale ploeg.

“Hij is balvast, hij lokt overtredingen uit, hij bepaalt het tempo… Hij geeft animatie aan dit team”, vertelt Dury aan Het Belang van Limburg.

Anderlecht zal alvast veel plezier aan hem beleven. “Met Hazard kan Anderlecht kampioen spelen. Dat meen ik. Ik zie niet in welke ploeg er vandaag beter voor staat. Oké, Union, die hebben een hele sterke ploeg. Maar Anderlecht heeft het voordeel dat het geen Europees voetbal speelt.”

En ook bij de Rode Duivels kan hij zijn meerwaarde hebben volgens Dury. “Voor mij is Doku geen concurrent voor Thorgan”, zegt Dury nog. “Doku maakt in de laatste twintig meter het verschil en daarin is hij op dit moment van wereldniveau. Thorgan is dan weer flexibeler, hij kan Doku aanvullen. Die twee kunnen perfect samenspelen, daar ben ik zeker van.”