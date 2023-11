Schitterend nieuws voor Anderlecht uit ziekenboeg

Brian Riemer had het een tijdje geleden al aangekondigd: "Het zou me verbazen als Yari Verschaeren dit jaar geen wedstrijd meer speelt." De aanvallende middenvelder zat immers voor op zijn schema. Meer zelfs, hij lijkt klaar om nu zijn rentree te maken.

Verschaeren scheurde begin dit jaar zijn voorste kruisband van de knie tegen OH Leuven. Er werd toen gezegd dat zijn terugkeer voor volgend jaar zou zijn, maar hij zit dus voor op dat schema. Verschaeren traint nu al voluit mee met de A-kern.

Uiteraard heeft hij een gebrek aan matchritme, maar hij kan wel hervatten bij de RSCA Futures. Volgens HLN zou hij zelfs minuten kunnen maken in de bekermatch tegen Standard op 7 december.

Verschaeren verlengde intussen al tot 2026. De vraag is wel waar Anderlecht hem straks zal inpassen in een team waar de concurrentiestrijd al bijzonder groot is.