Begint vermoeidheid te wegen bij Union? Blessin zag tekenen die hij nog niet eerder zag

Het werd een heel moeilijke avond voor Union in Oostenrijk. Zoals eigenlijk ook in de thuismatch vonden ze geen antwoord op het stugge LASK Linz. Maar deze keer kwam er geen comeback en werd het zelfs een pijnlijke 3-0. Alexander Blessin wou echter geen paniek creëren.

Geen enkel schot binnen het kader, het is onkarakteristiek voor Union. Te veel sterkhouders onder hun niveau. Het middenveld draaide niet en de spitsen zaten in de greep van de achterste lijn van vier, die geen enkele keer uit positie ging lopen.

"Je kan een wedstrijd verliezen, maar vooral in de eerste helft was onze organisatie en onze body language niet goed. Het is hetzelfde verhaal als de heenwedstrijd tegen LASK, toen we nog wel wakker werden na de rust", zei Blessin erover.

Blessin zag zijn spelers dus niet op de afspraak zijn. Maar misschien is dat ook wel normaal na al een zwaar programma. De speelstijl van Union is ook veeleisend. "Na een goede periode is het altijd moeilijk om een wedstrijd te verliezen, maar we moeten het accepteren. Het is te hard om over een totale offday te spreken, al was het dat misschien wel in de eerste helft."