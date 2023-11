Eric Gerets komt met straffe woorden over Carl Hoefkens én Ronny Deila

Eric Gerets en Standard, het blijft een bijzondere combinatie. De clublegende heeft wat te zeggen over de komst van Carl Hoefkens én het vertrek van Ronny Deila.

“Ik vind het super voor Carl. Ik gun veel mensen succes, maar hem toch nog net iets meer. Zeker bij Standard”, klinkt het meteen in Het Nieuwsblad.

Eric Gerets was de eerste die hoorde dat Hoefkens ging tekenen bij Standard, omdat de ex-trainer van Club Brugge hem opbelde om een laatste vleugje raad, vlak voor hij zou tekenen op Sclessin.

Een opportuniteit voor de Rouches, al had hij volgens Gerets eigenlijk nog altijd aan de slag moeten zijn bij Club Brugge. “Ik vond dat hij meer krediet had verdiend na zijn fantastische parcours in de Champions League. Maar dat is het lot van een coach bij een topclub. Als de resultaten tegenzitten, gaan ze andere keuzes maken.”

Gerets had vorig seizoen veel lof over voor Ronny Deila, maar na zijn bizarre houding over een mogelijk vertrek naar Club Brugge tijdens zijn laatste weken op Sclessin is de liefde aardig bekoeld voor de Noor.

“Ik was vooral fan van zijn Mexicaanse assistent Efraìn Juarez. Hij is getrouwd met de dochter van één van mijn beste vriendinnen. Wat Deila betreft: ik vind hem nog altijd een goede trainer, maar de manier waarop hij is vertrokken bij Standard kon ik minder appreciëren. Hij had gewoon open kaart moeten spelen. Eerlijk duurt het langst.”