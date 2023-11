Muslic helemaal klaar voor Brugse derby, maar wil vooral respect zien

Zondag staat de derby tussen Club en Cercle Brugge op de agenda. Trainer Miron Muslic is er helemaal klaar voor met de Vereniging.

Muslic ziet dat zijn ploeg klaar is voor de Brugse stadsderby. De scherpte op training is gigantisch groot. “Vorig jaar waren we dicht bij de zege, maar speelden we gelijk, nu gaan we er weer voor. We zullen vechten voor elke morzel grond”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Zondag hebben we allemaal de verplichting om te vechten voor het merk en het logo van Cercle en we hebben de verplichting onze groen-zwarte kleuren te beschermen en te verdedigen.”

Muslic wil de fans trots maken, ook al wordt het een helse strijd. Respect zal heel belangrijk zijn. “Respect voor de tegenstander, de ref, het publiek, het voetbal en ook respect voor de match. Het is een derby en neem van mij aan: elke derby heeft zijn eigen geschiedenis, wetten en regels. Een favoriet is er niet, we moeten gewoon tonen dat we klaar zijn en alles willen geven.”

Muslic wijst op de huidige rangschikking in de Jupiler Pro League. “Bekijk de kern van Club en die van Cercle. Normaal is het onmogelijk om na dertien matchen met Cercle voor Club te staan in de rangschikking, maar we staan er! En dat is het bewijs dat onze harde werk loont en aan het groeien zijn. Maar er is geen druk.”

“We hebben kwaliteit en vertrouwen en moeten dat zondag gewoon laten zien. De honger is groot en ik wil dat iedereen dat op het veld laat zien en zondag wil vechten voor dat groen-zwarte shirt”, besluit Muslic.