Anderlecht-coach Brian Riemer krijgt nieuwe update over blessures van Vertonghen en Leoni

Anderlecht trekt zondagavond naar KAA Gent voor een moeilijke verplaatsing. Brian Riemer kreeg alleszins dubbel goed nieuws.

Anderlecht tankte vorige week veel vertrouwen met een 0-3 zege bij Cercle Brugge. Dat deed het toen zonder publiekslieveling Théo Leoni. Op eigen vraag zat hij niet in de selectie, voor het eerst kwam hij niet in actie dit seizoen.

En dan was er ook nog de blessure van Jan Vertonghen. De kapitein moest iets voor het einde naar de kant door een enkelblessure. Vertonghen vreesde voor een breuk, maar een scan bracht geen schade aan het licht.

"Het hangt volledig af van Jan zijn gevoel", zei Anderlecht-coach Brian Riemer vrijdag. Een dag later is er duidelijkheid. Want net als Leoni zit Vertonghen gewoon in de selectie voor de verplaatsing naar Gent. Of hij ook zal spelen, is nog niet duidelijk.

Rode Duivels

Maar het is natuurlijk wel een goed signaal dat Vertonghen effectief in de selectie zit. Ook voor bondscoach Domenico Tedesco. Woensdag speelt België een oefeninterland tegen Servië, zondag de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan.