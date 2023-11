STVV-coach Thorsten Fink relativeert opnieuw na gelijkspel: "Als je het van de andere kant bekijkt..."

STVV gaf opnieuw een overwinning uit handen in de slotfase van de wedstrijd. Vrijdag werd het 3-3 op het veld van KVC Westerlo.

STVV-coach Thorsten Fink bleef verrassend positief na het gelijkspel tegen de voorlaatste in de stand. Hij bekijkt het vanuit een andere invalshoek.

"Dat het de derde keer is dat we in blessuretijd een tegengoal slikten? Ach ja, je kan het ook van de andere kant bekijken. We verliezen – beker inclusief – al vier keer op rij niet. En we moeten ook toegeven dat Westerlo een punt verdiende", vertelde Fink bij Het Belang van Limburg.

STVV blijft voorlopig achtste in de stand, met 18 punten na 13 speeldagen. Hier is Fink tevreden mee.

"We houden een ploeg als Westerlo op dezelfde marge: zeven punten. Voor mijn jonge bende vind ik dat een prima zaak. We staan waar we horen te staan. En onze punten in de toekomst kunnen we halen tegen elk soort tegenstander in de competitie. Eerst even rust met het oog op Antwerp."