Tegen zijn ex-club Anderlecht vandaag, maar... "Je kan een lieve, simpele jongen als ik toch geen rare dingen vragen?"

Pieter Gerkens gaat vandaag waarschijnlijk nog eens minuten krijgen bij KAA Gent. Uitgerekend tegen zijn ex-club Anderlecht. De middenvelder weet dat hij eigenlijk meer 'rotzakje' zou moeten zijn om meer speeltijd te krijgen, maar kan dat niet uit zich krijgen.

Gerkens ging van STVV naar Anderlecht en had gedacht dat hij nu wel verder zou staan, al heeft hij ook al Antwerp achter de rug. "Maar ik heb hier nog steeds mijn plaats bij een topclub, vind ik. Oké, ik speel momenteel nauwelijks, maar elke carrière komt wel eens in een dipje terecht, toch?", vraagt hij in De Zondag.

"Natuurlijk ben ik gefrustreerd, maar wat kan ik eraan doen? Ik kan mezelf niet veranderen, ik word op training nooit een asshole. (zucht) Dat hoor ik al van bij de U12 bij Genk, dat ik me agressiever moet laten gelden. Maar dat is de aard van het beestje niet."

Hij zou er wel punten mee scoren bij Hein Vanhaezebrouck, die zulke spelers nodig heeft. "Ik héb niet zo’n karakter, heb zelfs een hekel aan spelers die op het veld wél zo zijn. En ik bén nu eenmaal ook geen beer. Je kan een lieve, simpele jongen als ik toch geen rare dingen vragen?Een ploegmaat op training ondersteboven schoppen, daar zou ik mij niet goed bij voelen."