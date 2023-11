Bij KV Mechelen stellen ze zich vragen: "Waarom dat niet onder Steven Defour kon?"

KV Mechelen pakte afgelopen weekend de drie punten tegen Charleroi. Een opsteker voor de spelersgroep, die 4 op 6 pakte sinds het vertrek van Steven Defour.

Het ontslag van Steven Defour heeft voor de nodige shock gezorgd bij KV Mechelen. Sinds zijn vertrek haalde gelegenheidstrainer Fred Vanderbiest 4 op 6 met de Kakkers.

Dat er iets moest veranderen, wisten de spelers zelf ook wel, maar dat dit al zou lukken voordat de nieuwe trainer Besnik Hasi officieel aan de slag ging, dat had niemand echt durven te voorspellen.

De 4 op 6 zorgt er in ieder geval wel voor dat Hasi met wat minder stress aan zijn nieuwe trainersopdracht bij KV Mechelen kan beginnen. “Bij een trainerswissel besef je als speler dat je best ook eens in de spiegel kijkt”, reageert Daam Foulon bij Het Nieuwsblad.

Tegen Sporting Charleroi was de linksachter heel sterk bezig. Hij toonde het vuur dat de supporters van KV Mechelen maar al te graag zien. En dat dit precies niet meer lukte onder trainer Steven Defour.

“Waarom dat niet onder Steven Defour kon? Geen idee. Als je coach ontslagen wordt, doet dat je als speler ook pijn. Het triggert een besef dat er iets moet gebeuren. Ik ben trots dat we op deze manier gereageerd hebben.”