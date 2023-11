Jan Vertonghen heeft beslissing genomen over zijn toekomst

Op 36-jarige leeftijd begint Jan Vertonghen stilaan na te denken over zijn toekomst. Eén ding is zeker: de verdediger van Anderlecht wil geen coach worden.

Jan Vertonghen (36), de speler met de meeste caps in de geschiedenis van de Belgische nationale ploeg, begint stilaan na te denken over zijn toekomst. De verdediger van Anderlecht, die net terug is van een lichte blessure, stond niet in de basis tegen Servië. Hij was wel te gast in de Nederlandse podcast "Football is Life".

"Ik wil geen coach worden. Aan de andere kant wil ik wel begrijpen hoe deze mensen denken, wat ze doen en hoe het werkt", zei de 152-voudige Rode Duivel. "In eerste instantie wilde ik weten wat mijn volgende stap zou zijn voordat ik met pensioen zou gaan. Ik ben er nu veel relaxter over."

Vertonghen wil niet te veel vooruitlopen en wil zijn activiteiten diversifiëren als hij een tijdje afstand heeft genomen van het topvoetbal. "Ik moet de dingen gewoon laten gebeuren. Meer tijd aan mijn gezin besteden en ongewone dingen doen, zoals de Mont Ventoux beklimmen", besluit Jan Vertonghen, die zich waarschijnlijk niet zal scharen in het rijtje van oud-spelers die na hun carrière op de bank hebben plaatsgenomen.