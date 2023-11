Antwerp zet zich best schrap: juridisch steekspel om positie Marc Overmars kan weldra volledig losbarsten

Over het werk van Marc Overmars hebben ze bij Antwerp niet te klagen. Of hij dat werk zal kunnen verder zetten, is dan weer een andere vraag.

Het is inmiddels wel bekend dat de Nederlander wegens grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn passage bij Ajax in zijn thuisland een jaar geschorst is. Bij Antwerp mag Overmars wel blijven werken, zolang de FIFA tenminste niet aan de Belgische voetbalbond vraagt om die schorsing over te nemen.

Moest dat wel gebeuren, is dat volgens professor Sportrecht Frank Hendrickx het begin van een juridisch steekspel. "Het is namelijk niet zo dat iedere medewerker van een voetbalclub - in dit geval een sportief directeur - ook rechtstreeks lid is van de KBVB", waarschuwt de professor aan de KU Leuven bij Sporza.

Juridische strijd rond Overmars niet onwaarschijnlijk

In dat geval kan er een heel gehakketak losbreken over de positie van Marc Overmars en hoe die beschreven wordt. Een scenario waar ze zich bij Antwerp maar beter op kunnen voorbereiden, moest het allemaal zo'n vaart lopen.